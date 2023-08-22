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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Как только ВСУ выйдут на Северное Приазовье, южный плацдарм оккупантов обвалится.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил военный аналитик Петр Черник.

— Наша стратегическая задача — выйти на Северное Приазовье. Как только это сложится, а все предпосылки для этого есть, мы обвалим южный плацдарм. И противник, конечно, также это понимает, он укрепляет Перекопский перешеек: строит там три линии обороны. Если бы они были уверены, что могут удержать южный плацдарм, они бы этого не делали, — говорит он.

Черник отметил, что несколько медленное продвижение украинских военных обусловлено наличием минных полей.

— Это очень серьезный вызов: до 5 взрывных устройств на 1 кв.м. Должны сделать пролом, рано или поздно это произойдет, и такой маневр, как оперативный охват, обязательно будет реализован. Но понимаем, что это очень сложная и длительная работа, — отметил аналитик.

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Война в Украине, ВСУ, українські військові
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