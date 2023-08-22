Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ
Как только ВСУ выйдут на Северное Приазовье, южный плацдарм оккупантов обвалится.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил военный аналитик Петр Черник.
— Наша стратегическая задача — выйти на Северное Приазовье. Как только это сложится, а все предпосылки для этого есть, мы обвалим южный плацдарм. И противник, конечно, также это понимает, он укрепляет Перекопский перешеек: строит там три линии обороны. Если бы они были уверены, что могут удержать южный плацдарм, они бы этого не делали, — говорит он.
Черник отметил, что несколько медленное продвижение украинских военных обусловлено наличием минных полей.
— Это очень серьезный вызов: до 5 взрывных устройств на 1 кв.м. Должны сделать пролом, рано или поздно это произойдет, и такой маневр, как оперативный охват, обязательно будет реализован. Но понимаем, что это очень сложная и длительная работа, — отметил аналитик.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов