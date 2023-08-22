Південний плацдарм окупантів обвалиться: Черник назвав умову просування ЗСУ

Щойно ЗСУ вийдуть на Північне Приазов’я, південний плацдарм окупантів обвалиться.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив військовий аналітик Петро Черник.

– Наше стратегічне завдання – вийти на Північне Приазов’я. Щойно це станеться, а всі передумови для цього є, ми обвалимо південний плацдарм. І противник, направду, також це розуміє, він укріплює Перекопський перешийок: будує там три лінії оборони. Якби вони були впевнені, що можуть утримати південний плацдарм, вони б цього не робили, – каже він.

Черник зазначив, що дещо повільне просування українських військових обумовлене наявністю мінних полів.

– Це дуже серйозний виклик: до 5 вибухових пристроїв на 1 кв. м. Мусимо зробити пролом, рано чи пізно це станеться, і такий маневр як оперативне охоплення обов’язково буде реалізований. Але розуміємо, що це дуже складна і тривала робота, — зазначив аналітик.

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