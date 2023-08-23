В оккупированной Горловке прогремели взрывы: что известно

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы.

Видео с работой, вероятно, противовоздушной обороны РФ публикуют местные Telegram-каналы.

— В Горловке громко, — пишут в местных соцсетях.

По предварительной информации, оккупированный Россией город находится под обстрелами, где, соответственно, работает ПВО.

Горловка находится под оккупацией с 2014 года.

В то же время пока ни украинские войска, ни временная оккупационная администрация города не сообщали о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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