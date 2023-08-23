В оккупированной Горловке прогремели взрывы: что известно
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы.
Видео с работой, вероятно, противовоздушной обороны РФ публикуют местные Telegram-каналы.
— В Горловке громко, — пишут в местных соцсетях.
По предварительной информации, оккупированный Россией город находится под обстрелами, где, соответственно, работает ПВО.
Горловка находится под оккупацией с 2014 года.
В то же время пока ни украинские войска, ни временная оккупационная администрация города не сообщали о взрывах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш