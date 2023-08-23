В окупованій Горлівці пролунали вибухи: що відомо
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунали вибухи.
Відео з роботою, ймовірно, протиповітряної оборони РФ публікують місцеві Telegram-канали.
– У Горлівці гучно, – пишуть у місцевих соцмережах.
За попередньою інформацією, окуповане Росією місто перебуває під обстрілами, де, відповідно, працює ППО.
Горлівка перебуває під окупацією з 2014 року.
Водночас наразі ані українські війська, ані тимчасова окупаційна адміністрація міста не повідомляли про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш