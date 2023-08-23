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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В окупованій Горлівці пролунали вибухи: що відомо

Вибух - дим після вибуху
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунали вибухи.

Відео з роботою, ймовірно, протиповітряної оборони РФ публікують місцеві Telegram-канали.

– У Горлівці гучно, – пишуть у місцевих соцмережах.

За попередньою інформацією, окуповане Росією місто перебуває під обстрілами, де, відповідно, працює ППО.

Горлівка перебуває під окупацією з 2014 року.

Водночас наразі ані українські війська, ані тимчасова окупаційна адміністрація міста не повідомляли про вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Горлівка, Донецька область, ЗСУ
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