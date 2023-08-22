Высокоточная и разрушительная: что известно о дальнобойной ракете JASSM для F-16

Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине истребители F-16. Ряд аналитиков считают, что эти самолеты помогут ВСУ в долгосрочной борьбе с Россией.

Однако не менее важным остается вопрос вооружения, которое западные партнеры передадут украинским защитникам вместе с F-16.

Как пишет издание Forbes, вооружение, которое может иметь наибольшее значение для Украины — дальнобойная крылатая ракета класса воздух-поверхность AGM-158 JASSM.

— До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 не реализуют свой полный потенциал, — пишет Forbes.

Что известно о ракете AGM-158 JASSM, в чем ее особенность и каковы технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.

AGM-158 JASSM: что это за ракета

Это американская высокоточная крылатая ракета класса воздух-поверхность, разработанная Lockheed Martin для Вооруженных сил США. Она поступила на вооружение ВВС США в 2009 году.

Ракета предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и подвижных целей. AGM-158 JASSM может работать при любых погодных условиях, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

— Проверенная в боевых действиях и эффективная JASSM разработана для уничтожения высокоценных, хорошо защищенных, фиксированных и подвижных целей со значительной дистанции, — отмечают в Lockheed Martin.

Ракета имеет турбореактивный двигатель, систему наведения с современной инфракрасной головкой самонаведения, систему автономного распознавания целей. Также ракета имеет инерциальную систему управления с коррекцией от приемника сигналов спутниковой системы GPS с высокой степенью радиоэлектронной защиты.

Наведение ракеты осуществляется с помощью инерциальной навигации с обновлениями системы глобального позиционирования. Инфракрасная головка самонаведения обеспечивает распознавание целей и терминальное самонаведение. А канал передачи данных позволяет ракете передавать свое местоположение и статус во время полета.

Кроме того, AGM-158 JASSM создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности.

Ракета имеет дальность поражения целей более 370 км и проникающую боевую часть WDU-42/B (J-1000) массой 450 кг для уничтожения защищенных объектов.

Главное назначение ракеты: поражение сильнозащищенных или особо важных целей на дальних дистанциях, а также поражение стационарных, подвижных целей и укрепленных укрытий.

Ракета имеет модификацию AGM-158 JASSM-ER, которая отличается от базовой версии увеличенными топливными баками, а также более экономичным двухконтурным турбореактивным двигателем Williams International F-107-WR-105.

Обновленная версия ракеты сможет поражать цели на расстоянии до 980 км от места пуска.

Почему JASSM необходимы Украине

В Forbes отмечают, что эта малозаметная крылатая ракета с радиусом действия 370 км сможет помочь украинским защитникам реализовать полный потенциал F-16.

— F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 С JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощность глубокого удара. Расширение крылатых ракет ВВС Украины может помочь Киеву достичь одной из главных целей – освобождения Крымского полуострова от девяти лет российской оккупации, — объясняет аналитик корпорации RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл в комментарии изданию Forbes.

Технические характеристики

Длина — 4,27 м.

Вес — 1020 кг.

Размах крыла — 2,4 м.

Маршевый двигатель — ТРД Teledyne CAE J402-CA-100.

Боевая часть — WDU-42/B.

Дальность поражения — 360 км.

Скорость полета — 775-1000 км/ч.

Погрешность попадания — 3 м.

Носителями ракеты могут быть бомбардировщики B-52Н, B-1В, B-2, истребители-бомбардировщики F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F и F-35C.

Стоимость ракеты JASSM составляет около $1,7 млн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.