Высокоточная и разрушительная: что известно о дальнобойной ракете JASSM для F-16
Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине истребители F-16. Ряд аналитиков считают, что эти самолеты помогут ВСУ в долгосрочной борьбе с Россией.
Однако не менее важным остается вопрос вооружения, которое западные партнеры передадут украинским защитникам вместе с F-16.
Как пишет издание Forbes, вооружение, которое может иметь наибольшее значение для Украины — дальнобойная крылатая ракета класса воздух-поверхность AGM-158 JASSM.
— До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 не реализуют свой полный потенциал, — пишет Forbes.
Что известно о ракете AGM-158 JASSM, в чем ее особенность и каковы технические характеристики, читайте в материале Фактов ICTV.
AGM-158 JASSM: что это за ракета
Это американская высокоточная крылатая ракета класса воздух-поверхность, разработанная Lockheed Martin для Вооруженных сил США. Она поступила на вооружение ВВС США в 2009 году.
Ракета предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и подвижных целей. AGM-158 JASSM может работать при любых погодных условиях, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
— Проверенная в боевых действиях и эффективная JASSM разработана для уничтожения высокоценных, хорошо защищенных, фиксированных и подвижных целей со значительной дистанции, — отмечают в Lockheed Martin.
Ракета имеет турбореактивный двигатель, систему наведения с современной инфракрасной головкой самонаведения, систему автономного распознавания целей. Также ракета имеет инерциальную систему управления с коррекцией от приемника сигналов спутниковой системы GPS с высокой степенью радиоэлектронной защиты.
Наведение ракеты осуществляется с помощью инерциальной навигации с обновлениями системы глобального позиционирования. Инфракрасная головка самонаведения обеспечивает распознавание целей и терминальное самонаведение. А канал передачи данных позволяет ракете передавать свое местоположение и статус во время полета.
Кроме того, AGM-158 JASSM создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности.
Ракета имеет дальность поражения целей более 370 км и проникающую боевую часть WDU-42/B (J-1000) массой 450 кг для уничтожения защищенных объектов.
Главное назначение ракеты: поражение сильнозащищенных или особо важных целей на дальних дистанциях, а также поражение стационарных, подвижных целей и укрепленных укрытий.
Ракета имеет модификацию AGM-158 JASSM-ER, которая отличается от базовой версии увеличенными топливными баками, а также более экономичным двухконтурным турбореактивным двигателем Williams International F-107-WR-105.
Обновленная версия ракеты сможет поражать цели на расстоянии до 980 км от места пуска.
Почему JASSM необходимы Украине
В Forbes отмечают, что эта малозаметная крылатая ракета с радиусом действия 370 км сможет помочь украинским защитникам реализовать полный потенциал F-16.
— F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 С JASSM, украинская авиация могла бы удвоить мощность глубокого удара. Расширение крылатых ракет ВВС Украины может помочь Киеву достичь одной из главных целей – освобождения Крымского полуострова от девяти лет российской оккупации, — объясняет аналитик корпорации RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл в комментарии изданию Forbes.
Технические характеристики
- Длина — 4,27 м.
- Вес — 1020 кг.
- Размах крыла — 2,4 м.
- Маршевый двигатель — ТРД Teledyne CAE J402-CA-100.
- Боевая часть — WDU-42/B.
- Дальность поражения — 360 км.
- Скорость полета — 775-1000 км/ч.
- Погрешность попадания — 3 м.
Носителями ракеты могут быть бомбардировщики B-52Н, B-1В, B-2, истребители-бомбардировщики F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F и F-35C.
Стоимость ракеты JASSM составляет около $1,7 млн.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш