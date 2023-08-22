ЗСУ домоглися тактичних успіхів у районі Роботиного і Кремінної – ISW

Протягом 20-21 серпня Сили оборони України домоглися тактично значущих успіхів у районі Роботиного Запорізької області та на схід від цього села, а також продовжували контрнаступ на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ досягли центральної частини Роботиного і прорвали частину російських оборонних споруд на південь від Малої Токмачки. Окупаційні війська намагалися повернути собі позиції, атакуючи українців, але без успіху.

Бої в Роботиному тривають.

Один із російських воєнкорів повідомив, що ЗСУ захопили деякі позиції на ділянці передових оборонних рубежів на лінії Роботине – Вербове. Російські війська відступили з деяких позицій у районі села Вербове.

За оцінками ISW, контрнаступ на Роботине дасть змогу українським військам оминути найбільш щільні російські мінні поля.

Також українські війська просунулися на Бахмутському та Кремінському напрямках і продовжують контрнаступальні операції на південь і південний схід від Великої Новосілки.

Глава адміністрації міста Сєвєродонецька Андрій Власенко повідомив, що ЗСУ домоглися успіхів на південь від Кремінної, ведучи активну мобільну оборону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 545-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 22 ОМБр ЗСУ

Джерело : ISW

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