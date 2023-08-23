День государственного флага: как формировался один из главных символов Украины
23 августа украинцы отмечают День государственного флага.
Праздник установлен указом второго президента Украины (19 июля 1994 — 23 января 2005) Леонида Кучмы 23 августа 2004 года “в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины”.
Впоследствии при президентстве Виктора Ющенко в 2009 году было основано ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.
Значение цветов
Согласно популярному толкованию, синий цвет на украинском знамени символизирует небо, а желтый — пшеничные поля.
Согласно религиозной трактовке: синий — олицетворение Творца и Высшей духовной силы, желтый — все земное.
История создания украинского символа
Еще до христианизации Руси желто-голубые цвета символизировали Киевское Государство. Они присутствовали почти на всех гербах городов. В то же время древнейшие украинские флажные полотнища были треугольно-клиновой формы.
Сине-желтое сочетание было зафиксировано и на гербе Галицко-Волынского государства. На нем изображен золотой лев, который опирается на скалу на синем фоне.
В XVIII веке полковые и сотенные казацкие флаги Войска Запорожского производили из голубого полотнища, на котором желтой краской наносили крест, звезды, оружие, фигуры святых и тому подобное.
Впервые в современном виде украинский флаг был вывешен во время “весны народов” над Львовской ратушей 25 июня 1848 года.
С этого момента сине-желтый флаг приобретал все большую популярность, а после революции 1905 года его начали использовать также на Приднепровье.
В 1918 году Центральная Рада утвердила флаг Украинской Народной Республики как сочетание желтого и голубого цветов.
Позже, во времена Украинского государства Павла Скоропадского, на основе этой гаммы формировались различные служебные стандарты. Сине-желтый также был символом и Западноукраинской Народной Республики.
С оккупацией Украины большевиками использование сине-желтого было запрещено, за него наказывали.
В то же время, даже несмотря на запреты, украинцы все равно время от времени поднимали сине-желтые флаги.
Впервые украинский флаг над официальным советским учреждением появился 14 марта 1990 года над Стрыйским городским советом. 23 марта 1990 года он появился над Тернопольской мэрией; 3 апреля — над Львовской ратушей; 24 июля — торжественно поднят над Киевским городским советом.
4 сентября 1991 года национальный сине-желтый флаг взвился над Верховной Радой.
28 января 1992 года Государственный Флаг Украины утвержден Верховной Радой.
Сегодня сине-желтый во всем мире стал символом смелости и несокрушимости, отваги и борьбы за свободу.
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