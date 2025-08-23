День державного прапора: як формувався один із найголовніших символів України

День державного прапора в Україні відзначають 23 серпня.

День державного прапора України 2025

День державного прапора України у 2025 році випадає на суботу.

Про будь-які урочистості в День прапора 2025 не йдеться через повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, що востаннє перед великою війною урочистості в усіх населених пунктах України відбувалися 23 серпня 2021 року.

Того дня президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті найбільшого прапора в Черкаській області.

Відбувалось це в географічному центрі країни – поблизу села Мар’янівка Звенигородського району.

День державного прапора України: запровадження свята

День державного прапора України указом №987 від 23 серпня 2004 року запровадив другий президент України Леонід Кучма задля “вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України”.

У 2009 році, уже за президентства Віктора Ющенка, було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

День державного прапора України: кольори та символіка

Кольори державного прапора України зафіксовані в Конституції та постанові Верховної Ради України №2067-XII від 28 січня 1992 року.

Згідно зі статтею 20 Конституції, Державний прапор України – це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів.

У постанові ВРУ міститься уточнення, що державний прапор України – це прямокутне полотнище, верхня смуга у якому синього кольору, а нижня – жовтого кольору.

Співвідношення ширини прапора до його довжини становить 2:3.

Згідно з популярним тлумаченням, синій колір українського стяга символізує небо, а жовтий – пшеничні лани.

Згідно з релігійним трактуванням, синій колір є уособленням Творця та Вищої духовної сили, а жовтий – усього земного.

Історія прапора України

Ще до християнізації Русі жовто-сині кольори були символом Київської держави. Помітити їх можна було майже на всіх міських гербах.

Перше поєднання синього та жовтого кольору на офіційній символіці датоване 1256 роком.

Це був герб Львова, який місту подарував князь Данило Галицький.

Такі ж кольори були на гербі Галицько-Волинського князівства.

З XVIII століття полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорозького виготовлялися на синіх полотнищах. Жовтою фарбою на них зображали хрест, зорі, зброю, постаті святих.

Утвердження поєднання синьо-жовтих кольорів як національних відбулося під час європейської “весни народів”. Уперше такий прапор замайорів 25 червня 1848 року над міською ратушею Львова.

Синьо-жовтий прапор як символ української національної боротьби після революції 1905-1907 років почав використовуватися на Наддніпрянщині, яка на той час була в складі Російської імперії.

У 1918 році Центральна Рада затвердила прапор Української Народної Республіки як поєднання жовтого та блакитного кольорів.

Синій та жовтий кольори були символом і Західноукраїнської Народної Республіки.

За радянської влади використання чи навіть зберігання синьо-жовтого прапора суворо каралося.

Зокрема, студента вечірнього відділення Київського інституту народного господарства (нині – Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана) Георгія Москаленка засудили до трьох років таборів суворого режиму, а робітника Віктора Куксу – до двох за те, що вони 1 травня 1966 року підняли над вишем синьо-жовтий стяг замість червоного.

14 березня 1990 року український прапор з’явився над Стрийською міською радою, 23 березня 1990 року – над Тернопільською мерією, 3 квітня 1990 року – над Львівською ратушею, 24 липня 1990 року – над Київською міською радою.

Над Верховною Радою синьо-жовтий прапор замайорів 4 вересня 1991 року.

Цікаві факти про прапор України

27 липня 1976 року на Олімпіаді в Монреалі під час півфінального футбольного матчу між збірними СРСР та НДР на поле у вишитій сорочці та з українським прапором вибіг канадець українського походження Данило Мигаль.

Зі словами Свободу Україні чоловік під аплодисменти публіки станцював гопак.

Гру зрештою зупинили, а самого Данила Мигаля годину утримували поліцейські.

Один із правоохоронців навіть погрожував канадцю вивезенням до СРСР.

Радянські канали цей епізод не показали.

7 березня 2024 року стало відомо, що Данило Мигаль помер.

Уперше до стін парламенту синьо-жовтий стяг занесли 23 серпня 1991 року.

Несли прапор В’ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач, Володимир Крижанівський та інші депутати.

Українські “кіборги”, попри постійні обстріли, регулярно вивішували український прапор над диспетчерською вежею донецького аеропорту , доки її остаточно не підірвали.

, доки її остаточно не підірвали. Головний прапор України встановлений на території Меморіального комплексу Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Станом на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні (сягає майже 90 метрів у висоту та важить 32 т, розмір полотнища прапора – 16 на 24 м).

Він був урочисто відкритий до Дня Державного Прапора України 23 серпня 2020 року.

Нагадаємо, що 70-метровий флагшток, який мав бути найбільшим у Херсонській області, впав під час монтажу 20 серпня 2021 року.

