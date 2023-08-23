Литва поставит Украине пусковые установки NASAMS — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев заявил, что его страна в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS.

Об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа сообщил в Twitter.

— Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS, — написал Науседа.

Президент Литвы не уточнил, о каком количестве комплексов NASAMS идет речь.

К слову, ранее Факты ICTV писали о характеристиках зенитного ракетного комплекса NASAMS.

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