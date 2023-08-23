Литва поставит Украине пусковые установки NASAMS — Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев заявил, что его страна в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS.
Об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа сообщил в Twitter.
— Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS, — написал Науседа.
Президент Литвы не уточнил, о каком количестве комплексов NASAMS идет речь.
К слову, ранее Факты ICTV писали о характеристиках зенитного ракетного комплекса NASAMS.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш