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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Литва поставить Україні пускові установки NASAMS – Науседа

Литва поставить Україні пускові установки NASAMS – Науседа
Фото: Getty Images

Президент Литви Ґітанас Науседа під час візиту до Києва заявив, що його країна наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS.

Про це після зустрічі з президент України Володимиром Зеленським Науседа повідомив у Twitter .

– Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS, — написав Науседа.

Президент Литви не уточнив, про яку кількість комплексів NASAMS йдеться.

До речі, раніше Факти ICTV писали про характеристики зенітного ракетного комплексу NASAMS.

 

Війна в Україні, Військова техніка, Литва
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