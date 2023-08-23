Литва поставить Україні пускові установки NASAMS – Науседа
Президент Литви Ґітанас Науседа під час візиту до Києва заявив, що його країна наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS.
Про це після зустрічі з президент України Володимиром Зеленським Науседа повідомив у Twitter .
– Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS, — написав Науседа.
Президент Литви не уточнив, про яку кількість комплексів NASAMS йдеться.
До речі, раніше Факти ICTV писали про характеристики зенітного ракетного комплексу NASAMS.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш