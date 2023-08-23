Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ

Бердянск и Мелитополь — это стратегические направления ударов Украины во время контрнаступления.

Такое мнение в эфире Еспресо высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.

Он отметил, что стратегически украинским войскам необходимо выйти на рубеж Азовского моря, взять под контроль его часть, а Крымский мост уничтожить.

— Разрезать группировку россиян на две части. Поражать порты, которые находятся на Черном и Азовском морях — это уже экономическая стратегия. Это нам дает большие перспективы. Конечно, активные действия продолжаются на нескольких направлениях. Там, где будет успех, ВСУ будут пытаться его развивать, — сказал Костенко.

Он считает, что война переходит в новую фазу — “войну экономик”.

— Мы должны понимать свои ресурсы, важно выбить их ресурсы. Это позволит нашим войскам более успешно продвигаться, — отметил Костенко.

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