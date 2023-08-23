Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ
Бердянск и Мелитополь — это стратегические направления ударов Украины во время контрнаступления.
Такое мнение в эфире Еспресо высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.
Он отметил, что стратегически украинским войскам необходимо выйти на рубеж Азовского моря, взять под контроль его часть, а Крымский мост уничтожить.
— Разрезать группировку россиян на две части. Поражать порты, которые находятся на Черном и Азовском морях — это уже экономическая стратегия. Это нам дает большие перспективы. Конечно, активные действия продолжаются на нескольких направлениях. Там, где будет успех, ВСУ будут пытаться его развивать, — сказал Костенко.
Он считает, что война переходит в новую фазу — “войну экономик”.
— Мы должны понимать свои ресурсы, важно выбить их ресурсы. Это позволит нашим войскам более успешно продвигаться, — отметил Костенко.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш