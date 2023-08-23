Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Бердянск и Мелитополь — это стратегические направления ударов Украины во время контрнаступления.

Такое мнение в эфире Еспресо высказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.

Он отметил, что стратегически украинским войскам необходимо выйти на рубеж Азовского моря, взять под контроль его часть, а Крымский мост уничтожить.

— Разрезать группировку россиян на две части. Поражать порты, которые находятся на Черном и Азовском морях — это уже экономическая стратегия. Это нам дает большие перспективы. Конечно, активные действия продолжаются на нескольких направлениях. Там, где будет успех, ВСУ будут пытаться его развивать, — сказал Костенко.

Он считает, что война переходит в новую фазу — “войну экономик”.

— Мы должны понимать свои ресурсы, важно выбить их ресурсы. Это позволит нашим войскам более успешно продвигаться, — отметил Костенко.

Читайте также
Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ
Війна в Україні

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 23.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: можно ли еще получить
гроші держвиплати
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, выехавшие за границу до 24 февраля
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)
Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (23.08.2023)
Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.08.2023)
Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.08.2023)
Полковник СБУ назвал два стратегически важных города во время контрнаступления ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь