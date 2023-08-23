Полковник СБУ назвав два стратегічно важливих міста під час контрнаступу ЗСУ

Бердянськ і Мелітополь – це стратегічні напрямки ударів України під час контрнаступу.

Таку думку в ефірі Еспресо висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко.

Він зазначив, що стратегічно українським військам необхідно вийти на рубіж Азовського моря, взяти під контроль його частину, а Кримський міст знищити.

– Розрізати угруповання росіян на дві частини. Уражати порти, які перебувають на Чорному й Азовському морях – це вже економічна стратегія. Це нам дає великі перспективи. Звичайно, активні дії тривають на декількох напрямках. Там, де буде успіх, ЗСУ намагатимуться його розвивати, – сказав Костенко.

Він вважає, що війна переходить у нову фазу – “війну економік”.

– Ми маємо розуміти свої ресурси, важливо вибити їхні ресурси. Це дозволить нашим військам більш успішно просуватися, – наголосив Костенко.

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