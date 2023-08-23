Полковник СБУ назвав два стратегічно важливих міста під час контрнаступу ЗСУ
Бердянськ і Мелітополь – це стратегічні напрямки ударів України під час контрнаступу.
Таку думку в ефірі Еспресо висловив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко.
Він зазначив, що стратегічно українським військам необхідно вийти на рубіж Азовського моря, взяти під контроль його частину, а Кримський міст знищити.
– Розрізати угруповання росіян на дві частини. Уражати порти, які перебувають на Чорному й Азовському морях – це вже економічна стратегія. Це нам дає великі перспективи. Звичайно, активні дії тривають на декількох напрямках. Там, де буде успіх, ЗСУ намагатимуться його розвивати, – сказав Костенко.
Він вважає, що війна переходить у нову фазу – “війну економік”.
– Ми маємо розуміти свої ресурси, важливо вибити їхні ресурси. Це дозволить нашим військам більш успішно просуватися, – наголосив Костенко.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш