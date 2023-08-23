Попередня версія загибелі – самогубство. На Київщині знайшли тіло 14-річного хлопця
У селі Копачів Обухівського району розслідують обставини загибелі 14-річного хлопця.
Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.
Тіло неповнолітнього виявили поліцейські у віддаленій частині села, поблизу високовольтної вежі.
– Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини надзвичайної події. Попередня версія загибелі – самогубство, – йдеться у повідомленні.
Нєбитов також закликав батьків приділяти увагу дітям та не залишати їх на самоті зі своїми проблемами.
Раніше у селищі Городище Бориспільського району виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.
Джерело, фото: Андрій Нєбитов
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш