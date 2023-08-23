Попередня версія загибелі – самогубство. На Київщині знайшли тіло 14-річного хлопця

У селі Копачів Обухівського району розслідують обставини загибелі 14-річного хлопця.

Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

Тіло неповнолітнього виявили поліцейські у віддаленій частині села, поблизу високовольтної вежі.

– Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини надзвичайної події. Попередня версія загибелі – самогубство, – йдеться у повідомленні.

Нєбитов також закликав батьків приділяти увагу дітям та не залишати їх на самоті зі своїми проблемами.

Раніше у селищі Городище Бориспільського району виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.

Джерело, фото: Андрій Нєбитов

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