Задушил и тело спрятал в тумбу. Полиция разыскала убийцу женщины из Черноморска

Правоохранителям удалось разыскать 33-летнего жителя Черноморска Одесской области, который подозревается в убийстве своей знакомой. Мужчина после содеянного сбежал в Николаев, где его и задержали.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По словам полицейских, 12 июля на площадке с мусорными баками по улице Александрийской в Черноморске обнаружили тело местной жительницы, замотанное в ковер и спрятанное в деревянную тумбу. Установлено, что женщину задушили.

Впоследствии удалось выяснить, что в ночь с 8 на 9 июля женщина была в гостях у своего знакомого, где они распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между женщиной и мужчиной произошел конфликт, и последний начал душить женщину.

Три дня он держал тело в доме, а потом спрятал в тумбу и вынес ее в мусорные баки, которые находились неподалеку.

Правоохранители установили, что подозреваемый может скрываться в Николаеве, поэтому передали соответствующую информацию коллегам. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали на автостанции.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве — ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

Источник : Нацполиция

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