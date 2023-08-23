Силы обороны закрепились в Работино, боевая работа продолжается — ВСУ

Украинским военным, которые накануне вошли в село Работино Запорожской области, удалось там закрепиться, но боевая работа продолжается.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

— Да, закрепиться на определенных направлениях удалось. Наши военные продолжают вести боевую работу, — сказал он, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

Штупун отметил, что любое продвижение вдоль Азовского побережья является важным, говоря об освобождения Работино и других населенных пунктов.

По его словам, на Запорожском направлении военные сосредоточены на уничтожении артиллерии врага.

— За последние трое суток уничтожены 19 артситем и минометов, три РСЗО и система Солнцепек, — уточнил спикер Таврического направления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Анна Маляр

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