Сили оборони закріпилися в Роботиному, бойова робота триває – ЗСУ
Українським військовим, які напередодні увійшли в село Роботине Запорізької області, вдалося там закріпитися, але бойова робота триває.
Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Так, закріпитися на певних напрямках вдалося. Наші військові продовжують вести бойову роботу, – сказав він, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.
Штупун наголосив, що будь-яке просування вздовж Азовського узбережжя є важливим, говорячи про звільнення Роботиного та інших населених пунктів.
За його словами, на Запорізькому напрямку військові зосереджені на знищенні артилерії ворога.
– За останні три доби знищено 19 артсистем та мінометів, три РСЗВ та систему Солнцепек, – уточнив речник Таврійського напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ганна Маляр
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