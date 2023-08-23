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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Сили оборони закріпилися в Роботиному, бойова робота триває – ЗСУ

Бійці 47 бригади увійшли в Роботине

Українським військовим, які напередодні увійшли в село Роботине Запорізької області, вдалося там закріпитися, але бойова робота триває.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Так, закріпитися на певних напрямках вдалося. Наші військові продовжують вести бойову роботу, – сказав він, відповідаючи на запитання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

Штупун наголосив, що будь-яке просування вздовж Азовського узбережжя є важливим, говорячи про звільнення Роботиного та інших населених пунктів.

За його словами, на Запорізькому напрямку військові зосереджені на знищенні артилерії ворога.

– За останні три доби знищено 19 артсистем та мінометів, три РСЗВ та систему Солнцепек, – уточнив речник Таврійського напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 546-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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військові ЗСУ

Фото: Ганна Маляр

Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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