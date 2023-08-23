Может быть слабее первой. ВСУ приближаются ко второй линии оккупантов в районе Работино — ISW

Продвижение украинских войск в районе Работино Запорожской области приближает ВСУ к началу операций против второй линии обороны РФ, которая может быть относительно слабее первой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики не наблюдали прибытия новых российских соединений или частей на запад Запорожской области, кроме боковой переброски частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия частей батальона Ахмат-Юг в августе.

Отмечается, что отсутствие российских соединений и частей на второстепенных линиях обороны на западе Запорожской области может свидетельствовать о том, что эти позиции могут занимать элементы частей и соединений, которые уже участвуют в боевых действиях.

Российские тактические сводки о контратаках в районе Работино свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа занимают позиции за первой линией обороны и, возможно, за второй.

Так как эти подразделения россиян, судя по всему, несут ответственность за контратаки против значительных наступлений украинской армии в этом районе, они, вероятно, деградировали.

— Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные боковые переброски в западную часть Запорожской области и отдельные незадействованные подразделения, наблюдаемые на второй линии обороны, позволяют предположить, что вторая линия может быть значительно менее защищенной, — говорится в материале.

В то же время российские соединения и части, которые сейчас занимают вторые линии обороны, пока почти неизвестны, и ISW предлагает эту оценку с “низкой степенью достоверности”.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Источник : ISW

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