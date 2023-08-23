Изъято более 10 тыс. медицинских дел: МВД сообщили о результатах обысков ТЦК, МСЭК и ВВК

Полицейскими во время проведения следственных действий в помещениях медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), военно-врачебных комиссий (ВВК), территориального центра комплектования (ТЦК) и по месту жительства причастных к “схемам” лиц был изъят ряд доказательств.

В частности, речь идет о более 10 тыс. личных медицинских дел, журналах регистрации лиц, прошедших и проходящих комиссии.

В МВД отмечают, что основанием для проведения комплексных мероприятий стали выявленные полицейскими масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица.

— За вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность их получения. Также действиям служащих и гражданских лиц, которые стали псевдобольными или получили псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация, — информирует МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках комплексной отработки коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция проводила более 200 обысков.

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