Вилучено понад 10 тис. медичних справ: МВС повідомили про результати обшуків ТЦК, МСЕК та ВЛК

Поліцейськими під час проведення слідчих дій у приміщеннях медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), військово-лікарських комісій (ВЛК), територіального центру комплектування (ТЦК) та за місцем проживання причетних до “схем” осіб було вилучено низку доказів.

Зокрема, мова йде про понад 10 тис. особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії.

У МВС зазначають, що підставою для проведення комплексних заходів стали виявлені поліцейськими масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи.

– За винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація, – інформує МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у рамках комплексного відпрацювання корупційних схем ухилення від призову Нацполіція проводила понад 200 обшуків.

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