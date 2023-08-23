С марта 2022 года выросло количество украинцев, одобряющих направление развития Украины — опрос

В Украине более 60% людей считают, что страна движется в правильном направлении. Этот показатель в обществе вырос по сравнению с периодом в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провела компания Gradus Research.

Население опросили, чтобы узнать, как оно оценивает жизнь в Украине и вектор ее развития, каким видит свое будущее и в каком направлении меняется как общество.

Единство в видении направления развития страны сохраняется и усиливается

Проявления этого в Gradus Research отслеживают в положительной оценке респондентами состояния дел в Украине.

— Сейчас 61% опрошенных граждан считают, что страна движется в правильном направлении, тогда как в марте 2022 года таких было чуть больше половины (52%), — говорится в материале.

Вместе с тем существенно выросла и поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО. Так, если в августе 2021 года такой вектор развития казался правильным 61% и 60% опрошенных соответственно, то сейчас такое мнение высказывают 78% и 79% респондентов, говорится в исследовании.

Рост уровня патернализма, альтруизм и фирменное украинское свободолюбие

Российско-украинская война способствовала единству и активному развитию горизонтальных связей в обществе, отмечают исследователи. В компании пишут, что благодаря этому украинцам удается решать сложные задачи на уровне человек-человек.

— В то же время мы видим рост ожиданий граждан от государства, которые традиционно воспринимаются как индикаторы уровня патернализма, — отмечается в материале.

Впрочем, эксперты объясняют, что в рамках ведения войны повышенные ожидания от государства продиктованы тем, что определенные важные аспекты настоящего могут быть решены только государством — например, обороноспособность страны или системы обороны. Поэтому в условиях войны то, что граждане повышают свои ожидания к государству, является нормой, считают социологи.

— Рост уровня патернализма свидетельствует о том, что общество собственными силами не способно справиться с вызовами современности и ожидает решения многих вопросов от государства. И это правда. Общество не может самостоятельно установить системы ПВО, построить новое жилье для ВПЛ, пострадавших от военных действий и потерявших дома, общество не может отрегулировать систему усыновления или помощи уязвимым слоям населения. Поскольку война выносит эти вопросы в заголовки медиа и вообще актуализирует их в повседневной жизни, ожидания общества от государства значительно возрастают по сравнению с довоенными временами, — комментирует Евгения Близнюк, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.

Інфографика: Gradus Research

Результаты опроса также свидетельствуют об ощутимых изменениях в сторону большего проявления альтруистических настроений в обществе.

В частности, сейчас почти треть опрошенных граждан (28%) готовы поступиться собственными интересами ради общественного согласия против 14% в довоенном 2021 году. А доля тех, кто считает собственные интересы важнее общественного согласия, за два года сократилась с двух третей (66%) до половины опрошенных (51%).

Также эксперты отмечают фирменное украинское свободолюбие, о чем свидетельствует тот факт, что обеспечение свобод каждого гражданина является обязательным условием современного развитого общества. Так считают 73% респондентов. И их доля выросла с 2021 года на 5 процентных пунктов.

Видение будущего Украины после войны — оптимистичное

Вера в возможность иметь лучшую жизнь в будущем стабильно высокая и даже выше довоенного уровня — такого мнения 68% опрошенных, в 2021 их доля составляла 62%.

Среди основных возможностей после победы респонденты видят повышение оборонной способности государства (52%), экономическую мировую поддержку (40%) и обновление инфраструктуры и городов (40%).

В то же время необходимость восстановления городов и инфраструктуры представляется большей части опрошенных (58%) одним из главных послевоенных вызовов. Среди других вызовов — необходимость экономического восстановления страны и материального положения населения (54%), а также обеспечение безопасности на территориях, которые были оккупированы или стали местом ведения боевых действий (52%).

Справочно

Опрос проводился методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

Периоды проведения исследования: 26 июля 2021 (размер выборки — 1 000 респондентов), 5 августа 2021 (размер выборки — 1 022 респондентов), 6 марта 2022 (размер выборки — 1 000 респондентов). 7-8 августа 2023 года (размер выборки — 1 100 респондентов).

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