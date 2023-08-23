З березня 2022 року зросла кількість українців, які схвалюють напрямок розвитку України – опитування
В Україні понад 60% людей вважають, що країна рухається в правильному напрямку. Цей показник в суспільстві зріс порівняно з періодом на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провела компанія Gradus Research.
Населення опитали, аби дізнатися, як воно оцінює життя в Україні та вектор її розвитку, яким бачить своє майбутнє та в якому напрямку змінюється як суспільство.
Єдність у баченні напрямку розвитку країни зберігається та підсилюється
Прояви цього в Gradus Research відстежують у позитивнішій оцінці респондентами стану справ в Україні.
– Наразі 61% опитаних громадян вважають, що країна рухається у правильному напрямку, водночас у березні 2022 року таких було трохи більше половини (52%), – йдеться у матеріалі.
Разом із тим суттєво зросла і підтримка вступу України до ЄС та НАТО. Так, якщо у серпні 2021 року такий вектор розвитку здавався правильним 61% та 60% опитаних відповідно, то зараз таку думку висловлюють 78% і 79% респондентів, йдеться в дослідженні.
Зростання рівня патерналізму, альтруїзм та фірмове українське свободолюбство
Російсько-українська війна сприяла єдності та активній розбудові горизонтальних зв’язків у суспільстві, зазначають дослідники. В компанії пишуть, що завдяки цьому українцям вдається вирішувати складні завдання на рівні людина-людина.
– Водночас ми бачимо зростання очікувань громадян від держави, що традиційно сприймається як індикатори рівня патерналізму, – зазначається в матеріалі.
Експерти пояснюють, що в рамках ведення війни підвищені очікування від держави продиктовані тим, що певні важливі аспекти сьогодення можуть бути вирішені лише державою — наприклад, обороноздатність країни чи системи оборони. Тож в умовах війни те, що громадяни підвищують свої очікування до держави, є нормою, вважають соціологи.
– Зростання рівня патерналізму свідчить про те, що суспільство власними силами не здатне впоратися із викликами сьогодення та очікує на вирішення багатьох питань від держави. І це є правдою. Суспільство не може самостійно встановити системи ППО, побудувати нове житло для ВПО, що постраждали від воєнних дій і втратили домівки, суспільство не може відрегулювати систему всиновлення чи допомоги вразливим верствам населення.
Оскільки війна виносить ці питання в заголовки медіа і загалом актуалізує їх у повсякденному житті, очікування суспільства від держави значно зростають порівняно з довоєнними часами, — коментує Євгенія Близнюк, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research.
Результати опитування також свідчать про відчутні зміни в бік більшого прояву альтруїстичних настроїв у суспільстві.
Зокрема, наразі майже третина опитаних громадян (28%) готові поступитися власними інтересами заради суспільної злагоди проти 14% у довоєнному 2021 році. А частка тих, хто вважає власні інтереси важливішими за суспільну злагоду, за два роки скоротилася з двох третіх (66%) до половини опитаних (51%).
Також експерти відзначають фірмове українське свободолюбство, про що свідчить той факт, що забезпечення свобод кожного громадянина є обов’язковою умовою сучасного розвиненого суспільства. Так вважають 73% респондентів. І їх частка зросла з 2021 року на 5 відсоткових пунктів.
Бачення майбутнього України після війни — оптимістичне
Віра у можливість мати краще життя у майбутньому стабільно висока і навіть вища за довоєнний рівень — такої думки 68% опитаних, у 2021 їх частка складала 62%.
Серед основних можливостей після перемоги респонденти бачать підвищення оборонної спроможності держави (52%), економічну світову підтримку (40%) та оновлення інфраструктури та міст (40%).
Водночас необхідність відновлення міст та інфраструктури видається великій частці опитаних (58%) одним з головних післявоєнних викликів. Серед інших викликів – необхідність економічного відновлення країни та матеріального становища населення (54%), а також забезпечення безпеки на територіях, що були окуповані чи стали місцем ведення бойових дій (52%).
Довідково
Опитування проводилось методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст із кількістю мешканців понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
Періоди проведення дослідження: 26 липня 2021 (розмір вибірки — 1 000 респондентів), 5 серпня 2021 року (розмір вибірки — 1 022 респондентів), 6 березня 2022 року (розмір вибірки — 1 000 респондентів). 7-8 серпня 2023 (розмір вибірки — 1 100 респондентів).
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