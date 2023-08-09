69% украинцев не выезжали за период полномасштабной войны — опрос Viber
69% украинцев не покидали дома во время полномасштабного вторжения, еще 15% уже вернулись домой.
Об этом говорится в новом опросе, который провела команда Rakuten Viber.
— Результаты опроса показали, что с 24 февраля 2022 года 69% украинцев находятся дома и не перемещались внутри страны или за границу. 15% респондентов приняли решение эвакуироваться (8% в другие области и 7% в другие страны) и уже вернулись домой. Также 16% украинцев перемещались и пока не планируют возвращаться — 9% из них переезжали за границу и 7% внутри страны, — сообщает команда Rakuten Viber.
Кроме того, 86% респондентов не планируют перемещаться в ближайшее время.
Ответы на вопрос “Какие ваши планы на ближайшее время” распределились так:
- Возможно, перееду в пределах Украины — 3%;
- Выеду за границу, если будет сложная зима — 3%;
- Точно уеду в этом году, однако еще не знаю, куда именно — 1%;
- Планирую возвращаться домой — 7%;
- Не планирую переезжать вообще — 86%.
В опросе в официальном канале Viber Украина приняли участие более 65 тысяч пользователей из Украины.
Справка. Viber — самый популярный в Украине мессенджер, он установлен на 98% смартфонов.
Фото: Rakuten Viber
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский