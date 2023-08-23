Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
В День государственного флага Украины президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Киеве.
— Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем — особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг, — сказал Зеленский в обращении.
По его словам, этот флаг был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины, а в различных боевых бригадах и подразделениях. В больницах, где лечат наших раненых, в руках волонтеров.
— Этот флаг всегда будет хранить память многих украинцев и украинок. Но он будет обязательно пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов, — добавил президент.
После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее.
— И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина, — подчеркнул глава государства.
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