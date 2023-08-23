Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя

Зеленський
Фото: Офис президента

В День государственного флага Украины президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Киеве.

— Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем — особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг, — сказал Зеленский в обращении.

По его словам, этот флаг был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины, а в различных боевых бригадах и подразделениях. В больницах, где лечат наших раненых, в руках волонтеров.

— Этот флаг всегда будет хранить память многих украинцев и украинок. Но он будет обязательно пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов, — добавил президент.

После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее.

— И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина, — подчеркнул глава государства.

Читайте также
День государственного флага: как формировался один из главных символов Украины
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя

Владимир Зеленский, День прапора України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Символ всего свободолюбивого мира: как изменилось восприятие флага Украины в условиях войны
Людина з прапором України
День государственного флага: как формировался один из главных символов Украины
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
Самолеты, ПВО и бронетехника: Зеленский подвел итог визитов в страны ЕС
Володимир Зеленський
Лидеры 11 стран в Афинах подписали декларацию в поддержку Украины: что известно
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
Черногория присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Учился крутить педали с нуля: 70-летний француз приехал в Киев на велосипеде, чтобы помочь украинцам
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей, рожденных под взрывы
Зеленский поздравил украинцев с Днем флага, над Киевом подняли особое знамя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь