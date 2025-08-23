День государственного флага: как формировался один из главных символов Украины

День государственного флага в Украине отмечается 23 августа.

День государственного флага Украины 2025

День государственного флага Украины в 2025 году выпадает на субботу.

О каких-либо торжествах в День флага 2025 речь не идет из-за полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что последний раз перед большой войной торжества во всех населенных пунктах Украины проходили 23 августа 2021 года.

В тот день президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии самого большого флага в Черкасской области.

Происходило это в географическом центре страны – вблизи села Марьяновка Звенигородского района.

День государственного флага Украины: введение праздника

День государственного флага Украины указом №987 от 23 августа 2004 года ввел второй президент Украины Леонид Кучма для “чествования многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины”.

В 2009 году, уже при президентстве Виктора Ющенко, была основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

День государственного флага Украины: цвета и символика

Цвет государственного флага Украины зафиксирован в Конституции и постановлении Верховной Рады Украины №2067-XII от 28 января 1992 года.

Согласно статье 20 Конституции, Государственный флаг Украины – это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

В постановлении ВРУ содержится уточнение, что государственный флаг Украины – это прямоугольное полотнище, верхняя полоса в котором синего цвета, а нижняя – желтого цвета.

Соотношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Согласно популярному толкованию, синий цвет украинского флага символизирует небо, а желтый – пшеничные поля.

Согласно религиозной трактовке, синий цвет является олицетворением Творца и Высшей духовной силы, а желтый – всего земного.

История флага Украины

Еще до христианизации Руси желто-синие цвета были символом Киевского государства. Заметить их можно было почти на всех городских гербах.

Первое сочетание синего и желтого цвета на официальной символике датировано 1256 годом.

Это был герб Львова, который городу подарил князь Даниил Галицкий.

Такие же цвета были на гербе Галицко-Волынского княжества.

С XVIII века полковые и сотенные казацкие флаги Войска Запорожского изготовлялись на синих полотнищах. Желтой краской на них изображали крест, звезды, оружие, фигуры святых.

Утверждение сочетания сине-желтого цвета как национального произошло во время европейской “весны народов”. Впервые такой флаг развевался 25 июня 1848 года над ратушей Львова.

Сине-желтый флаг как символ украинской национальной борьбы после революции 1905-1907 годов начал использоваться на Надднепрянщине, которая в то время была в составе Российской империи.

В 1918 году Центральная Рада утвердила флаг Украинской Народной Республики как сочетание желтого и голубого цвета.

Синий и желтый цвета были символом и Западноукраинской Народной Республики.

При советской власти использование или хранение сине-желтого флага строго каралось.

В частности, студента вечернего отделения Киевского института народного хозяйства (ныне – Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана) Георгия Москаленко приговорили к трем годам лагерей строгого режима, а рабочего Виктора Куксу – к двум за то, что они 1 мая 1966 года подняли над зданием вуза сине-желтый флаг вместо красного.

14 марта 1990 года украинский флаг появился над Стрыйским городским советом, 23 марта 1990 года – над Тернопольской мэрией, 3 апреля 1990 года – над Львовской ратушей, 24 июля 1990 года – над Киевским городским советом.

Над Верховной Радой сине-желтый флаг развевался 4 сентября 1991 года.

Интересные факты о флаге Украины

27 июля 1976 года на Олимпиаде в Монреале во время полуфинального футбольного матча между сборными СССР и ГДР на поле в вышитой рубашке и с украинским флагом выбежал канадец украинского происхождения Даниил Мигаль.

Со словами Свободу Украине мужчина под аплодисменты публики станцевал гопак.

Игру в итоге остановили, а самого Даниила Мигаля час удерживали полицейские.

Один из правоохранителей даже угрожал канадцу вывозом в СССР.

Советские каналы этот эпизод не показали.

7 марта 2024 года стало известно, что Даниил Мигаль умер.

Впервые в стены парламента сине-желтый флаг занесли 23 августа 1991 года.

Несли флаг Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач, Владимир Крыжановский и другие депутаты.

Украинские “киборги”, несмотря на постоянные обстрелы, регулярно вывешивали украинский флаг над диспетчерской башней донецкого аэропорта , пока ее окончательно не взорвали.

, пока ее окончательно не взорвали. Главный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

По состоянию на сегодняшний день сооружение флагштока является крупнейшим в Украине (достигает почти 90 метров в высоту и весит 32 т, размер полотнища флага – 16 на 24 м).

Он был торжественно открыт ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа 2020 года.

Напомним, что 70-метровый флагшток, который должен быть самым большим в Херсонской области, упал во время монтажа 20 августа 2021 года.

