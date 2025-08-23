Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Бедрак Виктория, редактор ленты
9 мин.

День государственного флага: как формировался один из главных символов Украины

День прапора України
Фото: Getty Images

День государственного флага в Украине отмечается 23 августа.

День государственного флага Украины 2025

День государственного флага Украины в 2025 году выпадает на субботу.

О каких-либо торжествах в День флага 2025 речь не идет из-за полномасштабной войны в Украине.

Сейчас смотрят

Напомним, что последний раз перед большой войной торжества во всех населенных пунктах Украины проходили 23 августа 2021 года.

В тот день президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии самого большого флага в Черкасской области.

Происходило это в географическом центре страны – вблизи села Марьяновка Звенигородского района.

День государственного флага Украины: введение праздника

День государственного флага Украины указом №987 от 23 августа 2004 года ввел второй президент Украины Леонид Кучма для “чествования многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины”.

В 2009 году, уже при президентстве Виктора Ющенко, была основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

День государственного флага Украины: цвета и символика

Цвет государственного флага Украины зафиксирован в Конституции и постановлении Верховной Рады Украины №2067-XII от 28 января 1992 года.

Согласно статье 20 Конституции, Государственный флаг Украины – это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

В постановлении ВРУ содержится уточнение, что государственный флаг Украины – это прямоугольное полотнище, верхняя полоса в котором синего цвета, а нижняя – желтого цвета.

Соотношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

Согласно популярному толкованию, синий цвет украинского флага символизирует небо, а желтый – пшеничные поля.

Согласно религиозной трактовке, синий цвет является олицетворением Творца и Высшей духовной силы, а желтый – всего земного.

История флага Украины

Еще до христианизации Руси желто-синие цвета были символом Киевского государства. Заметить их можно было почти на всех городских гербах.

Первое сочетание синего и желтого цвета на официальной символике датировано 1256 годом.

Герб Львова

Герб Львова, 1256 год

Это был герб Львова, который городу подарил князь Даниил Галицкий.

Такие же цвета были на гербе Галицко-Волынского княжества.

С XVIII века полковые и сотенные казацкие флаги Войска Запорожского изготовлялись на синих полотнищах. Желтой краской на них изображали крест, звезды, оружие, фигуры святых.

Утверждение сочетания сине-желтого цвета как национального произошло во время европейской “весны народов”. Впервые такой флаг развевался 25 июня 1848 года над ратушей Львова.

Сине-желтый флаг как символ украинской национальной борьбы после революции 1905-1907 годов начал использоваться на Надднепрянщине, которая в то время была в составе Российской империи.

В 1918 году Центральная Рада утвердила флаг Украинской Народной Республики как сочетание желтого и голубого цвета.

Синий и желтый цвета были символом и Западноукраинской Народной Республики.

При советской власти использование или хранение сине-желтого флага строго каралось.

В частности, студента вечернего отделения Киевского института народного хозяйства (ныне – Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана) Георгия Москаленко приговорили к трем годам лагерей строгого режима, а рабочего Виктора Куксу – к двум за то, что они 1 мая 1966 года подняли над зданием вуза сине-желтый флаг вместо красного.

14 марта 1990 года украинский флаг появился над Стрыйским городским советом, 23 марта 1990 года – над Тернопольской мэрией, 3 апреля 1990 года – над Львовской ратушей, 24 июля 1990 года – над Киевским городским советом.

Над Верховной Радой сине-желтый флаг развевался 4 сентября 1991 года.

Прапор над Верховною Радою

Фото: Александр Клименко, газета Голос Украины

Интересные факты о флаге Украины

  • 27 июля 1976 года на Олимпиаде в Монреале во время полуфинального футбольного матча между сборными СССР и ГДР на поле в вышитой рубашке и с украинским флагом выбежал канадец украинского происхождения Даниил Мигаль.
Данило Мигаль

Фото: Mykola Swarnyk

Со словами Свободу Украине мужчина под аплодисменты публики станцевал гопак.

Игру в итоге остановили, а самого Даниила Мигаля час удерживали полицейские.

Один из правоохранителей даже угрожал канадцу вывозом в СССР.

Советские каналы этот эпизод не показали.

7 марта 2024 года стало известно, что Даниил Мигаль умер.

  • Впервые в стены парламента сине-желтый флаг занесли 23 августа 1991 года.
Занесення прапора України до стін Верховної Ради у 1991 році

Занесение флага Украины в стены Верховной Рады в 1991 году. Фото: Ефрем Лукацкий

Несли флаг Вячеслав Чорновил, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач, Владимир Крыжановский и другие депутаты.

  • Украинские “киборги”, несмотря на постоянные обстрелы, регулярно вывешивали украинский флаг над диспетчерской башней донецкого аэропорта, пока ее окончательно не взорвали.
  • Главный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Прапор на флашгтоці в Києві

Фото: КГГА

По состоянию на сегодняшний день сооружение флагштока является крупнейшим в Украине (достигает почти 90 метров в высоту и весит 32 т, размер полотнища флага – 16 на 24 м).

Он был торжественно открыт ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа 2020 года.

Напомним, что 70-метровый флагшток, который должен быть самым большим в Херсонской области, упал во время монтажа 20 августа 2021 года.

Читайте также
Символ всего свободолюбивого мира: как изменилось восприятие флага Украины в условиях войны
День государственного флага Украины: каким символом для мира является сине-желтый флаг

Связанные темы:

День прапораДень прапора України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь