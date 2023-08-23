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Зеленський привітав українців з Днем прапора, над Києвом підняли особливий стяг

Зеленський
Фото: Офіс президента

У День державного прапора України президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття стяга в Києві.

– Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор, – сказав Зеленський у зверненні.

За його словами, цей прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, а в різних бойових бригадах і підрозділах. У лікарнях, де лікують наших поранених, у руках волонтерів.

– Цей прапор завжди берегтиме згадку багатьох українців та українок. Але він буде обов’язково поповнюватися і збагачуватися новими підписами наших воїнів, – додав президент.

Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе побачити його в Національному музеї.

– І прийде час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна і мирна Україна, – наголосив очільник держави.

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