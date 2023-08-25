Президенты, премьер и награды… посмертно: как прошел День независимости в Киеве

Президент Владимир Зеленский отметил украинцев государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины.

Во время торжественного мероприятия на Софийской площади в Киеве присутствовала первая леди Елена Зеленская, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, глава Литвы Гитанас Науседа, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич вместе с членом президиума Денисом Бечировичем.

— Сегодня все мы вместе празднуем 32-ю годовщину украинской независимости. 32 года непрерывной независимости, которая будет продолжаться и дальше. Которую не дадим разорвать. И которую украинцы не выпустят из своих рук, — подчеркнул Глава государства в выступлении.

По словам Владимира Зеленского, на протяжении всей долгой истории украинской государственности поколения украинцев боролись за свою землю и свободу, боролись за свободу и побеждали.

— Помним, через что прошел украинский народ. Видим, что угрожает. Сражаемся с врагом. И знаем, что мы умеем. Умеем побеждать! И победим! Украинские дети на украинских площадях и улицах так же будут праздновать украинскую независимость. Наши внуки будут праздновать. И их внуки. Так же вместе с друзьями нашего государства. С союзниками и партнерами Украины, которых Украина сама себе будет выбирать, всегда свободно, — отметил глава государства.

Президент Украины отметил государственным орденом Золотая Звезда командующего воздушного командования Центр Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножку вместе с присвоением звания Героя Украины.

Также орден Героя Украины был вручен солдату Госпогранслужбы Ивану Кишенку, который 22 июля 2023 года занял огневую позицию и вступил в неравный бой с противником, который имел численное преимущество.

Из рук президента Золотую Звезду Героя Украины получил младший сержант Василий Бурмеч.

Кроме того, Зеленский также передал орден Золотая Звезда жене старшего лейтенанта Виталия Бондарука, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Глава государства вручил орден матери Героя Украины майора Виталия Блажко, который принимал участие в боевых действиях на Мариупольском направлении с первого дня российского вторжения. Майор погиб во время боя с противником на территории металлургического комбината Азовсталь.

Звания Героя Украины посмертно удостоен также майор Сергей Лысенко, который с начала широкомасштабной агрессии России против Украины принимал непосредственное участие в обороне Киева. Орден Золотая Звезда президент передал матери защитника.

Также были вручены высшие военные награды, как, например, Крест боевых заслуг.

В частности, президент наградил наградил военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, СБУ и ГСЧС орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, За мужество I-III степеней, Даниила Галицкого, князя Ярослава Мудрого III и V степеней, За заслуги II и III степеней, орденом княгини Ольги III степени, и медалями За труд и доблесть.

Отдельно Владимир Зеленский отметил высокий профессионализм, боевые заслуги личные составы воинских частей, после чего вручил награду За мужество и отвагу:

208-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ,

71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ,

124-й отдельной бригаде территориальной обороны Сил территориальной обороны ВСУ,

8-му пограничному отряду ГПСУ,

9-му пограничному отряду имени Сечевых Стрельцов ГПСУ,

2-м Шосткинском полку Национальной гвардии Украины,

и 15-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады Нацгвардии.

Глава государства также вручил боевые знамена 67-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ, 77-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-Морских сил ВСУ.

Также вручены боевые знамена с лентами с почетными наименованиями 107-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ и 104-й отдельной автомобильной бригаде Сил логистики ВСУ.

Источник : Офис президента

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