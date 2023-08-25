Президенти, прем’єр і нагороди… посмертно: як минув День незалежності у Києві

Президент Володимир Зеленський відзначив українців державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України.

Під час урочистого заходу на Софійській площі у Києві була присутня перша леді Олена Зеленська, президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, глава Литви Гітанас Наусєда, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере та голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич разом із членом президії Денісом Бечіровичем.

– Сьогодні всі ми разом святкуємо 32-гу річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме й далі. Яку не дамо розірвати. І яку українці не випустять зі своїх рук, – наголосив Глава держави у виступі.

За словами Володимира Зеленського, протягом усієї довгої історії української державності покоління українців боролися за свою землю та волю, виборювали волю й перемагали.

– Пам’ятаємо, через що пройшов український народ. Бачимо, що загрожує. Б’ємося з ворогом. І знаємо, що ми вміємо. Вміємо перемагати! І переможемо! Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть. І їхні онуки. Так само разом із друзями нашої держави. Із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме, завжди вільно, – зазначив глава держави.

Президент України відзначив державним орденом Золота Зірка командувача повітряного командування Центр Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножку разом із присвоєнням звання Героя України.

Також орден Героя України було вручено солдату Держприкордонслужби Івану Кишенку, який 22 липня 2023 року зайняв вогневу позицію та вступив у нерівний бій із супротивником, котрий мав чисельну перевагу.

З рук президента Золоту Зірку Героя України отримав молодший сержант Василь Бурмеч.

Крім того, Зеленський також передав орден Золота Зірка дружині старшого лейтенанта Віталія Бондарука, удостоєного звання Героя України посмертно.

Глава держави вручив орден матері Героя України майора Віталія Блажка, який брав участь у бойових діях на Маріупольському напрямку з першого дня російського вторгнення. Майор загинув під час бою з противником на території металургійного комбінату Азовсталь.

Звання Героя України посмертно удостоєний також майор Сергій Лисенко, який із початку широкомасштабної агресії Росії проти України брав безпосередню участь в обороні Києва. Орден Золота Зірка президент передав матері захисника.

Також були вручені найвищі військові відзнаки, як, наприклад, Хрест бойових заслуг.

Зокрема, президент нагородив нагородив військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, СБУ та ДСНС орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, За мужність І–ІІІ ступенів, Данила Галицького, князя Ярослава Мудрого ІІІ та V ступенів, За заслуги ІІ та ІІІ ступенів, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, та медалями За працю і звитягу.

Окремо Володимир Зеленський відзначив високий професіоналізм, бойові заслуги особові склади військових частин, після чого вручив відзнаку За мужність та відвагу:

208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ,

71-й окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ,

124-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ,

8-му прикордонному загону ДПСУ,

9-му прикордонному загону імені Січових Стрільців ДПСУ,

2-му Шосткинському полку Національної гвардії України,

та 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії.

Глава держави також вручив бойові прапори 67-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, 77-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ.

Також вручено бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями 107-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ та 104-й окремій автомобільній бригаді Сил логістики ЗСУ.

Джерело : Офіс президента

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