Скорректировали боевые задачи. Сырский посетил бойцов на передовой

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения.

– Работал на основных направлениях действий наших войск в ОТГ Лиман и Соледар. Главная цель — изучение оперативной обстановки непосредственно в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению, – писал он в своем Telegram.

Сырский отработал актуальные задачи с командирами бригад и оперативно-тактических группировок. Они скорректировали сроки и порядок их выполнения.

– Конечно, встретился с нашими воинами, которые отличились в боях с противником, поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения, поблагодарил за мужество, стойкость и героизм! Продолжаем выполнять боевые задачи, – добавил командующий Сухопутными войсками.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости и поздравил граждан с праздником.

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