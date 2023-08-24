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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Скорректировали боевые задачи. Сырский посетил бойцов на передовой

Скорректировали боевые задачи. Сырский посетил бойцов на передовой
Фото: Офис президента

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения.

– Работал на основных направлениях действий наших войск в ОТГ Лиман и Соледар. Главная цель — изучение оперативной обстановки непосредственно в районах ведения боевых действий, изучение проблемных вопросов, чтобы принимать соответствующие меры по их решению, – писал он в своем Telegram.

Сырский отработал актуальные задачи с командирами бригад и оперативно-тактических группировок. Они скорректировали сроки и порядок их выполнения.

– Конечно, встретился с нашими воинами, которые отличились в боях с противником, поздравил их с Днем Независимости, вручил награды, ценные подарки и сертификаты на денежные вознаграждения, поблагодарил за мужество, стойкость и героизм! Продолжаем выполнять боевые задачи, – добавил командующий Сухопутными войсками.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости и поздравил граждан с праздником.

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Война в Украине, День Независимости, ВСУ, Александр Сырский, Російська агресія
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Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
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