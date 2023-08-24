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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Скорегували бойові завдання. Сирський відвідав бійців на передовій

Скорегували бойові завдання. Сирський відвідав бійців на передовій
Фото: Офіс президента

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців на передовій привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди.

– Працював на основних напрямках дій наших військ в ОТУ Лиман та Соледар. Головна мета — вивчення оперативної обстановки безпосередньо в районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи щодо їх вирішення, – писав він у своєму Telegram.

Сирський відпрацював актуальні завдання з командирами бригад та оперативно-тактичних угруповань. Вони скорегували терміни та порядок їх виконання. 

– Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм! Продовжуємо виконувати бойові завдання, – додав командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності та привітав громадян зі святом.

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Війна в Україні, День Незалежності, ЗСУ, Олександр Сирський, Російська агресія
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