Скорегували бойові завдання. Сирський відвідав бійців на передовій
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців на передовій привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди.
– Працював на основних напрямках дій наших військ в ОТУ Лиман та Соледар. Головна мета — вивчення оперативної обстановки безпосередньо в районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи щодо їх вирішення, – писав він у своєму Telegram.
Сирський відпрацював актуальні завдання з командирами бригад та оперативно-тактичних угруповань. Вони скорегували терміни та порядок їх виконання.
– Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм! Продовжуємо виконувати бойові завдання, – додав командувач Сухопутних військ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності та привітав громадян зі святом.
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко