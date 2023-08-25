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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 25.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщили 25 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 25.08.2023

Карта бойових дій 24 серпня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 25 августа 2023

  • личного состава – около 259 630 (+470),
  • танков ‒ 4 378 (+3),
  • боевых бронированных машин – 8 521 (+10),
  • артиллерийских систем – 5 361 (+28),
  • реактивных систем залпового огня – 724 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 495 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 356 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1 409 (+3),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 790 (+17),
  • специальной техники – 802 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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