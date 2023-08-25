Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Про це 25 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 25.08.2023

Карта бойових дій 24 серпня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 25 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 259 630 (+470),
  • танків ‒ 4 378 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 521 (+10),
  • артилерійських систем – 5 361 (+28),
  • реактивних систем залпового вогню – 724 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 495 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 356 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1 409 (+3),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 790 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 802 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Уночі знищено всі п’ять ворожих цілей – Повітряні сили
Дрон-камікадзе, Shahed
Окупанти на Запоріжжі готуються до “виборів”: голоси вирішили збирати завчасно
російські окупанти
РФ двічі за ніч атакувала ракетами Одещину: що відомо
Запуск ракет типу Калібр із моря
Окупанти в Криму заявляють про відбиття атаки 42 безпілотників
Вибух
Залужний сказав чиновникам США, що ЗСУ перебувають на порозі прориву фронту – WSJ
Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
Підготовка до опалювального сезону 2024: Нафтогаз оновив газорозподільні мережі
Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті
З ПТРК Milan за 2 км: бригада швидкого реагування Рубіж показала, як відбиває ворожу навалу
Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (24.08.2023)
Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (24.08.2023)
Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь