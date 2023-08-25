Карта бойових дій на 25.08.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Про це 25 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 25.08.2023

Втрати РФ на 25 серпня 2023

особового складу ‒ близько 259 630 (+470),

танків ‒ 4 378 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 8 521 (+10),

артилерійських систем – 5 361 (+28),

реактивних систем залпового вогню – 724 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 495 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 356 (+12),

крилатих ракет ‒ 1 409 (+3),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 790 (+17),

спеціальної техніки ‒ 802 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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