Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.08.2023

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

– территория Крыма и ОРДЛО; розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий The Institute for the study of war

Карта боевых действий liveuamap.com

На сегодняшний день на карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;

– правительство Украины, НАТО, другие западные силы; красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Ситуация на фронте по состоянию на 25 августа 2023

В течение суток на фронте произошло 35 боевых столкновения.

Армия РФ безуспешно наступала:

в районе Новоегоровки Луганской области на Купянском направлении ,

, в районе южнее Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении.

Между тем, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении и наступают на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

К слову, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил официальным представителям США, что украинские войска находятся на пороге прорыва, сравнив нынешнюю ситуацию с Курском (очевидно, главнокомандующий ВСУ имел в виду главную битву Второй мировой войны между Германией и СССР).

