Скандал із куртками: Резніков готовий піти у відставку у разі підтвердження даних ЗМІ

Якщо звинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових, підтвердяться, міністр оборони України Олексій Резніков готовий піти у відставку.

– За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку. Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тис. зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Української правди Михайло Ткач йде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою, – сказав Резніков.

Він запросив стати арбітрами в цьому парі Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами – редакції авторитетних українських видань.

– Пропоную написати про це парі та долучитися, ставши спостерігачами! Під час розбору ситуації ми надамо всі документи, докази, факти та матеріали, що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства, – зазначив також він.

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