Татьяна Забожко, редактор ленты
Ночью уничтожены все пять вражеских целей – Воздушные силы
Ночью 25 августа Воздушные силы ВСУ уничтожили все пять вражеских целей – четыре ракеты и ударный беспилотник.
Ракеты оккупанты запустили из акваторий Черного и Азовского морей, а дрон-камикадзе – из направления Приморско-Ахтарска, что на восточном побережье Азовского моря.
В пределах Одесской области уничтожено:
- две управляемые авиационные ракеты Х-59 (выпущены из самолетов Су-34 с Черного моря),
- две крылатые ракеты Калибр (выпущены с малого ракетного корабля в Азовском море).
Шахед был приземлен в пределах Днепропетровской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
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