Ночью уничтожены все пять вражеских целей – Воздушные силы

Ночью 25 августа Воздушные силы ВСУ уничтожили все пять вражеских целей – четыре ракеты и ударный беспилотник.

Ракеты оккупанты запустили из акваторий Черного и Азовского морей, а дрон-камикадзе – из направления Приморско-Ахтарска, что на восточном побережье Азовского моря.

В пределах Одесской области уничтожено:

две управляемые авиационные ракеты Х-59 (выпущены из самолетов Су-34 с Черного моря),

две крылатые ракеты Калибр (выпущены с малого ракетного корабля в Азовском море).

Шахед был приземлен в пределах Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

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