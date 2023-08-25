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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночью уничтожены все пять вражеских целей – Воздушные силы

Дрон-камікадзе, Shahed

Ночью 25 августа Воздушные силы ВСУ уничтожили все пять вражеских целей – четыре ракеты и ударный беспилотник.

Ракеты оккупанты запустили из акваторий Черного и Азовского морей, а дрон-камикадзе – из направления Приморско-Ахтарска, что на восточном побережье Азовского моря.

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

В пределах Одесской области уничтожено:

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59 (выпущены из самолетов Су-34 с Черного моря),
  • две крылатые ракеты Калибр (выпущены с малого ракетного корабля в Азовском море).

Шахед был приземлен в пределах Днепропетровской области.

Обстрел Одесской и Днепропетровской областей ракетами Калибр, Х-59 и БпЛА Shahed 25 августа 2023 — что известно об обстреле Одесской и Днепропетровской областей

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

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