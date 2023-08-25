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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі знищено всі п’ять ворожих цілей – Повітряні сили

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 25 серпня Повітряні сили ЗСУ знищили всі п’ять ворожих цілей – чотири ракети та ударний безпілотник.

Ракети окупанти запустили з акваторій Чорного та Азовського морів, а дрон-камікадзе – із напрямку Приморсько-Ахтарська, що на східному узбережжі Азовського моря.

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край

У межах Одеської області знищено:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 (випущено із літаків Су-34 з Чорного моря),
  • дві крилаті ракети Калібр (випущено з малого ракетного корабля в Азовському морі).

Шахед було приземлено в межах Дніпропетровській області.

Обстріл Одеської та Дніпропетровської областей ракетами Калібр, Х-59 та БпЛА Shahed 25 серпня 2023 року – що відомо про обстріл Одеської та Дніпропетровської областей

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

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