Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уночі знищено всі п’ять ворожих цілей – Повітряні сили
Уночі 25 серпня Повітряні сили ЗСУ знищили всі п’ять ворожих цілей – чотири ракети та ударний безпілотник.
Ракети окупанти запустили з акваторій Чорного та Азовського морів, а дрон-камікадзе – із напрямку Приморсько-Ахтарська, що на східному узбережжі Азовського моря.
У межах Одеської області знищено:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 (випущено із літаків Су-34 з Чорного моря),
- дві крилаті ракети Калібр (випущено з малого ракетного корабля в Азовському морі).
Шахед було приземлено в межах Дніпропетровській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
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