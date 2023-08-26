Ожидаем прорыва линий обороны РФ, сейчас происходит накопительный эффект — Подоляк

Украинским Силам обороны не придется медленно двигаться километр за километром на Юге Украины, поскольку произойдет прорыв и противнику придется отступать.

С таким заявлением в эфире телеканала Freedom выступил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал критику, звучащую с Запада, о слишком медленном продвижении Вооруженных сил Украины.

— Безусловно, все могут призывать делать что-то Украину, но Украина делает то, что считает нужным, с точки зрения сценарных планов, которые были разработаны Генеральным штабом, — говорит он.

Подоляк подчеркнул, что настолько глубоко, как Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Ставка Верховного Главнокомандующего, никто не понимает того, на каком этапе и в каком объеме нужно делать украинским Силам обороны.

— С точки зрения прорвали или не прорвали линию — я бы очень аккуратно к этому относился. Давайте подождем развития событий, потому линия обороны у России достаточно большая, как и объем сконцентрированных ресурсов… Россия хочет усидеть на тех местах, которые они занимают, а для этого им нужно много мобилизованного ресурса, — добавил он.

Для этого, считает советник руководителя ОПУ, Российской Федерации потребуется дополнительный мобилизационный ресурс.

Говоря о контрнаступлении Сил обороны, Подоляк охарактеризовал продвижение войск Украины “накопительным эффектом”.

— Это накопление эффекта. И я бы тут сослался на слова (главнокомандующего ВСУ Валерия, — Ред.) Залужного, который сказал, что мы в ожидании прорыв российских линий обороны. Давайте ждать. Я абсолютно не сомневаюсь, что этот накопительный период перейдет из количества в качество и оборона будет прорвана, — сказал он.

Михаил Подоляк добавил, что Украине сейчас необходимо выйти на оперативный простор.

— Не надо будет по километру забирать всю территорию. В этом же и парадокс. Нужно будет прорвать (линию обороны России, — Ред.), а после этого достаточно быстро будут разворачиваться события, — добавил он.

Ранее экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус и американские аналитики предостерегли тех, кто ожидает быстрого прорыва оккупированных территорий. По их оценке, наступление Сил обороны еще далеко от завершения. При этом оно все еще находится на раннем этапе, и Вооруженны силы Украины еще могут удивить. Также эксперты призвали “сдержать свой пессимизм” касательно действий ВСУ.

Источник : Freedom

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