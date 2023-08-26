Очікуємо прориву ліній оборони РФ, зараз відбувається накопичувальний ефект – Подоляк

Українським Силам оборони не доведеться повільно рухатися кілометр за кілометром на Півдні України, оскільки відбудеться прорив і противнику доведеться відступати.

З такою заявою в ефірі телеканалу Freedom виступив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Так він прокоментував критику, що лунає із Заходу, щодо занадто повільного просування Збройних сил України.

– Безумовно, всі можуть закликати робити щось Україну, але Україна робить те, що вважає за потрібне, з точки зору сценарних планів, які були розроблені Генеральним штабом, – каже він.

Подоляк наголосив, що настільки глибоко, як Генеральний штаб Збройних сил України та Ставка Верховного Головнокомандувача, ніхто не розуміє того, на якому етапі і в якому обсязі потрібно робити українським Силам оборони.

– З точки зору прорвали чи не прорвали лінію – я б дуже акуратно до цього ставився. Давайте почекаємо розвитку подій, бо лінія оборони у Росії досить велика, як і обсяг сконцентрованих ресурсів… Росія хоче всидіти на тих місцях, які вони займають, а для цього їм потрібно багато мобілізованого ресурсу, – додав він.

Для цього, вважає радник керівника ОПУ, Російській Федерації знадобиться додатковий мобілізаційний ресурс.

Говорячи про контрнаступ Сил оборони, Подоляк охарактеризував просування військ України “накопичувальним ефектом”.

– Це накопичення ефекту. І я б тут послався на слова (головнокомандувача ЗСУ Валерія, – Ред.) Залужного, який сказав, що ми в очікуванні прориву російських ліній оборони. Давайте чекати. Я абсолютно не сумніваюся, що цей накопичувальний період перейде з кількості в якість і оборона буде прорвана, – сказав він.

Михайло Подоляк додав, що Україні зараз необхідно вийти на оперативний простір.

– Не треба буде по кілометру забирати всю територію. У цьому ж і парадокс. Потрібно буде прорвати (лінію оборони Росії, – Ред.), а після цього досить швидко розгортатимуться події, – додав він.

Раніше ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та американські аналітики застерегли тих, хто очікує швидкого прориву окупованих територій. За їхньою оцінкою, наступ Сил оборони ще далекий від завершення. При цьому він все ще перебуває на ранньому етапі, і Збройні сили України ще можуть здивувати. Також експерти закликали “стримати свій песимізм” щодо дій ЗСУ.

Джерело : Freedom

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.