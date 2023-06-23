Укрытия, суды и членство в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО

В пятницу, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об его итогах глава государства проинформировал в своих соцсетях.

Заседание было посвящено трем ключевым темам:

состоянию укрытий в Украине;

проведению судебной реформы;

выполнению рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Относительно первой темы принято решение привлечь к ответственности виновных в ненадлежащем состоянии укрытий по Украине.

– Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву – непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние, — подчеркнул Зеленский.

Что касается второй темы, то участники обсудили продолжение судебной реформы в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, а также усиление ответственности за коррупцию в системе правосудия.

Кроме того, прорабатывается механизм защиты иностранных и внутренних инвестиций в судах.

Участники заседания также уделили внимание перспективам вступления Украины в состав Евросоюза.

– Третье – наше будущее в ЕС. Ускоряем работу над выполнением европейских рекомендаций, – заверил Зеленский.

Как известно, после гибели двух женщин и ребенка возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева в столице проверили все защитные постройки.

По данным КГГА, более 3 тыс. укрытий (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми после обустройства. Не отвечают никаким требованиям 14% проверенных бомбоубежищ.

По делу о гибели людей возле закрытого укрытия уже задержан и отправлен под домашний арест директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

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