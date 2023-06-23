Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Укрытия, суды и членство в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В пятницу, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об его итогах глава государства проинформировал в своих соцсетях.

Заседание было посвящено трем ключевым темам:

  • состоянию укрытий в Украине;
  • проведению судебной реформы;
  • выполнению рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

Относительно первой темы принято решение привлечь к ответственности виновных в ненадлежащем состоянии укрытий по Украине.

– Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву – непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние, — подчеркнул Зеленский.

Что касается второй темы, то участники обсудили продолжение судебной реформы в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, а также усиление ответственности за коррупцию в системе правосудия.

Кроме того, прорабатывается механизм защиты иностранных и внутренних инвестиций в судах.

Участники заседания также уделили внимание перспективам вступления Украины в состав Евросоюза.

Третье – наше будущее в ЕС. Ускоряем работу над выполнением европейских рекомендаций, – заверил Зеленский.

Как известно, после гибели двух женщин и ребенка возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева в столице проверили все защитные постройки.

По данным КГГА, более 3 тыс. укрытий (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми после обустройства. Не отвечают никаким требованиям 14% проверенных бомбоубежищ.

По делу о гибели людей возле закрытого укрытия уже задержан и отправлен под домашний арест директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Читайте также
В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году
Дмитро Кулеба

Європейський Союз, Владимир Зеленский, СНБО, Судебная реформа, Украина-ЕС, укриття
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против РФ: список новых ограничений
Санкції проти РФ
Зеленский уволил с должности посла Украины в Беларуси Игоря Кизима
Ігор Кизим
Российской не существует: Стефанишина о рекомендациях ЕС по обеспечению прав нацменьшинств
Ольга Стефанішина
Это уже прорыв. Стефанишина о выполнении Украиной условий по вступлению в ЕС
Ольга Стефанішина
Горжусь вами: Зеленский поздравил спецназовцев СБУ
Володимир Зеленський
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
Укрытия, суды и членство в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
Укрытия, суды и членство в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
Укрытия, суды и членство в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (23.06.2023)
Укрытия, суды и членство в ЕС: Зеленский провел заседание СНБО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь