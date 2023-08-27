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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині

військовий навчально-тренувальний літак L-39
Фото: Depositphotos

В результаті зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39 25 серпня на Житомирщині загинули майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков (позивний JUICE).

Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.

Зазначено, що під час повномасштабної агресії РФ кожен з пілотів був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

  • Майор В’ячеслав Мінка мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.
  • Майор Сергій Проказін жив на Полтавщині. Авіації присвятив 24 роки життя: від льотчика – до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.
  • Капітан Андрій Пільщиков на позивний JUICE був родом із Харкова. 8 років життя присвятив авіації. Із початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, зокрема під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
Бригада тактичної авіації м.Васильків
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
Бригада тактичної авіації м.Васильків
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
Бригада тактичної авіації м.Васильків
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
Бригада тактичної авіації м.Васильків
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
Бригада тактичної авіації м.Васильків
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині
У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини повідомив, що терміни розслідування трагедії поки невідомі.

– Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з’ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій, – сказав він.

За словами Ігната, розслідування може тривати і півроку.

– По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з’ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування, – додав речник.

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Джерело: бригада тактичної авіації міста Васильків, телемарафон

авіація, Житомирська область, Повітряні сили України
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