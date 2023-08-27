У Повітряних силах розкрили імена пілотів, які загинули в результаті авіатрощі на Житомирщині

В результаті зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39 25 серпня на Житомирщині загинули майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін і капітан Андрій Пільщиков (позивний JUICE).

Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.

Зазначено, що під час повномасштабної агресії РФ кожен з пілотів був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках.

Майор В’ячеслав Мінка мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

мешкав на Київщині. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі. Майор Сергій Проказін жив на Полтавщині. Авіації присвятив 24 роки життя: від льотчика – до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

жив на Полтавщині. Авіації присвятив 24 роки життя: від льотчика – до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість, уміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях. Капітан Андрій Пільщиков на позивний JUICE був родом із Харкова. 8 років життя присвятив авіації. Із початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, зокрема під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини повідомив, що терміни розслідування трагедії поки невідомі.

– Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з’ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій, – сказав він.

За словами Ігната, розслідування може тривати і півроку.

– По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з’ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування, – додав речник.

Джерело: бригада тактичної авіації міста Васильків, телемарафон

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