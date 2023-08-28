Игнат назвал два фактора, способных ускорить получение F-16

Украина получит истребители F-16 не раньше окончания тренировок пилотов, и здесь важна не только их способность быстро обучаться, но и пропускная возможность западных учебных центров.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли о том, что Украина уже в ближайшее время может получить самолеты.

— Ближайшее время — это то, когда будут готовы наши люди — это и пилоты, и другие авиационные специалисты. А их немало. Чтобы один самолет взлетел, работает большой коллектив наземных служб. Поэтому главное, конечно, подготовить пилотов. И как только они будут готовы, можно будет говорит о чем-то более конструктивном, что они появятся в украинском небе. Сейчас уже передавать самолеты в Украину, где продолжаются боевые действия, нет насущной необходимости, — объяснил он.

Игнат напомнил, что программы подготовки пилотов разные, в частности молодые будут начинать с базовой. Обучение продлится несколько лет в Великобритании.

— А те летчики, которые поехали первыми — в Данию, возможно, будут привлечены и другие страны, чтобы как можно быстрее перейти на новый тип самолета. Это зависит от того, насколько быстро овладеют F-16 и научатся на нем воевать, применять различные типы вооружения, — отметил он.

По его словам, также важна пропускная возможность учебных центров, и решение США о приобщении к тренировкам в этом смысле очень важно, поскольку они имеют мощные базы, через которые можно пропустить больше наших пилотов.

— Поэтому такая разветвленная система обучения в разных странах поможет ускорить получение необходимых знаний и навыков пилотами и быстрее увидеть самолет F-16 в нашем небе, — подытожил Игнат.

Фото: Медіа Центр Україна

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