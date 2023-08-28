Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Де дивитися бій Усик — Дюбуа
Терміново
Поранених повезли в Сімферополь: у Криму завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16

Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16

Україна отримає винищувачі F-16 не раніше закінчення тренувань пілотів, і тут важлива не лише їхня здатність швидко навчатися, а й пропускна можливість західних навчальних центрів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяву глави Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі про те, що Україна вже найближчим часом може отримати літаки.

– Найближчий час – це той, коли будуть готові наші люди – це і пілоти, й інші авіаційні фахівці. А їх чимало. Щоб один літак злетів, працює великий колектив наземних служб. Тому головне, звісно, підготувати пілотів. І як тільки вони будуть готові, можна буде говорить про щось більш конструктивне, що вони з’являться в українському небі. Зараз вже передавати літаки в Україну, де тривають бойові дії, немає нагальної потреби, – пояснив він.

Ігнат нагадав, що програми підготовки пілотів різні, зокрема молоді починатимуть з базової. Навчання триватимуть кілька років у Великій Британії.

– А ті льотчики, які поїхали першими – у Данію, можливо, будуть залучені й інші країни, щоб якомога швидше перейти на новий тип літака. Це залежить від того, наскільки швидко опанують F-16 і навчаться на ньому воювати, застосовувати різні типи озброєння, – зауважив він.

За його словами, також важлива пропускна можливість навчальних центрів, і рішення США про долучення до тренувань у цьому сенсі дуже важливе, оскільки вони мають потужні бази, через які можна пропустити більше наших пілотів.

– Тому така розгалужена система навчання в різних країнах допоможе пришвидшити здобуття необхідних знань і навичок пілотами та швидше побачити літак F-16 у нашому небі, – підсумував Ігнат.

Читайте також
Днями отримають документи. Румунія готова розпочати навчання українських пілотів на F-16
Винищувачі F-16 для України

Фото: Медіа Центр Україна

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Літаки, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сили оборони звільнили Роботине, рухаються далі – Міноборони
ЗСУ на фронті
Сили ППО вночі знищили 4 з 6 ворожих ракет
ПЗРК Джавелін війна ППО
РФ вгатила ракетами Х-59 по Кривому Рогу: що відомо
Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16
Траншеї, бліндажі та мінні поля. В ISW розповіли подробиці про підготовлені оборонні позиції РФ
ЗСУ військові
РФ поцілила в промисловий об’єкт Полтавщини: двоє людей загинули, є поранені та зниклі
Обстріл селища Гоголеве Полтавської області 28 серпня 2023
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь