Ігнат назвав два фактори, які можуть прискорити отримання F-16

Україна отримає винищувачі F-16 не раніше закінчення тренувань пілотів, і тут важлива не лише їхня здатність швидко навчатися, а й пропускна можливість західних навчальних центрів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяву глави Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі про те, що Україна вже найближчим часом може отримати літаки.

– Найближчий час – це той, коли будуть готові наші люди – це і пілоти, й інші авіаційні фахівці. А їх чимало. Щоб один літак злетів, працює великий колектив наземних служб. Тому головне, звісно, підготувати пілотів. І як тільки вони будуть готові, можна буде говорить про щось більш конструктивне, що вони з’являться в українському небі. Зараз вже передавати літаки в Україну, де тривають бойові дії, немає нагальної потреби, – пояснив він.

Ігнат нагадав, що програми підготовки пілотів різні, зокрема молоді починатимуть з базової. Навчання триватимуть кілька років у Великій Британії.

– А ті льотчики, які поїхали першими – у Данію, можливо, будуть залучені й інші країни, щоб якомога швидше перейти на новий тип літака. Це залежить від того, наскільки швидко опанують F-16 і навчаться на ньому воювати, застосовувати різні типи озброєння, – зауважив він.

За його словами, також важлива пропускна можливість навчальних центрів, і рішення США про долучення до тренувань у цьому сенсі дуже важливе, оскільки вони мають потужні бази, через які можна пропустити більше наших пілотів.

– Тому така розгалужена система навчання в різних країнах допоможе пришвидшити здобуття необхідних знань і навичок пілотами та швидше побачити літак F-16 у нашому небі, – підсумував Ігнат.

Фото: Медіа Центр Україна

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.