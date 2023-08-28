Резников ответил, когда Украина сможет применять F-16

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

— Я сказал бы, что это (появление F-16 на фронте, — РЕД.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников, — сообщил Резников.

По его словам, для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру. Это должно занять “как минимум шесть месяцев, а может, и чуть больше”.

Глава Минобороны подчеркнул необходимость положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя.

— Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим, — подчеркнул Резников.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина получит истребители F-16 в скором будущем.

Источник : Bild

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