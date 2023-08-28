Силы обороны освободили Работино, двигаются дальше — Минобороны

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области.

Об этом она сообщила во время включения из Military Media Center.

— Освобождено Работино, и дальше наши войска движутся юго-восточнее, — сказала Маляр.

Она также отметила, что Силы обороны продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, “несмотря на яростное сопротивление врага”.

22 августа сообщалось, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Источник: Military Media Center

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