Бедрак Виктория, редактор ленты
Силы обороны освободили Работино, двигаются дальше — Минобороны
В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области.
Об этом она сообщила во время включения из Military Media Center.
— Освобождено Работино, и дальше наши войска движутся юго-восточнее, — сказала Маляр.
Она также отметила, что Силы обороны продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, “несмотря на яростное сопротивление врага”.
22 августа сообщалось, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области.
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