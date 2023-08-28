Заминированную линию обороны РФ “прорубила” инженерная техника — комбат Магуры

Оккупанты имели больше года на построение линии обороны на временно оккупированном Юге Украины, однако с помощью инженерной техники Силам обороны удалось “прорубить” проходы на минных полях.

Об этом заявил командир батальона 47 отдельной механизированной бригады Магура Мирослав Галан в эфире Радио Свобода.

— Речь идет о противотанковых и противопехотных минных полях, и не просто о блиндажах с перекрытыми траншеями, но и углубленных бетонных сооружениях. Но с помощью инженерной техники мы “прорубили” проходы для нашей техники и пехоты, которые наступали на противника и двигались вперед, — подчеркнул комбат.

По его словам, оккупанты использовали для построения линии обороны инженерную технику, делали траншеи и подземные сооружения, которые заливали бетоном.

На днях глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что в ходе контрнаступления Силы обороны пересекли первую линию обороны россиян с минными полями, “зубами дракона” и противотанковыми траншеями.

По его словам, украинцы уже освободили большую часть своих земель, оккупированных Россией.

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