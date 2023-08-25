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Марта Бондаренко, редактор ленты

Контрнаступление идет кроваво и медленно, но ВСУ пересекли первую линию обороны россиян — Милли

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Украина продолжает контрнаступление — оно движется кроваво и медленно, но ВСУ уже пересекли первую линию обороны россиян.

Об этом он сказал в интервью каналу Al-Mamlaka.

По словам Милли, украинцам надо выгнать со своей территории 200 тыс. или 300 тыс. российских военнослужащих. Поэтому бои идут очень тяжелые — с большими потерями.

Что касается других путей завершения войны, Милли сказал, что есть выход через переговоры, что в конечном итоге может произойти. Но так или иначе Украина должна остаться свободной и суверенной, и вернуть себе все территории.

Милли подчеркнул, что украинцы уже освободили большую часть своих земель, оккупированных Россией, и прогресс наблюдается сейчас.

— Они пересекли главную первую линию обороны (россиян, — Ред.). Это оборонительная линия, на подготовку которой русские потратили много месяцев. Там есть минные поля, “зубы дракона” и противотанковые траншеи, — сказал американский генерал.

Он отметил, что ВСУ обладают большой боевой мощью, и она будет наращиваться.

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По поводу медлительности контрнаступления, Милли сказал, что скорость на войне не всегда получается такая, как планировалось, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности.

— Когда гибнут люди, а на земле уничтожаются танки и противопехотная броня, и вы проходите сквозь “зубы дракона” и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей, — заявил Марк Милли.

Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое Запорожской области.

Армия России, Война в Украине, контрнаступ, Марк Міллі
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