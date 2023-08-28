Заміновану лінію оборони РФ “прорубала” інженерна техніка – комбат Маґури

Окупанти мали більше року на побудову лінії оборони на тимчасово окупованому Півдні України, проте за допомогою інженерної техніки Силам оборони вдалося “прорубали” проходи на мінних полях.

Про це заявив командир батальйону 47 окремої механізованої бригади Маґура Мирослав Галан в ефірі Радіо Свобода.

– Йдеться про протитанкові та протипіхотні мінні поля, та не просто про бліндажі з перекритими траншеями, а й заглиблені бетонні споруди. Але за допомогою інженерної техніки ми “прорубали” проходи для нашої техніки та піхоти, що наступали на противника та рухались вперед, – наголосив комбат.

За його словами, окупанти використовували для побудови лінії оборони інженерну техніку, робили траншеї та підземні споруди, які заливали бетоном.

Днями голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що у ході контрнаступу Сили оборони перетнули першу лінію оборони росіян з мінними полями, “зубами дракона” та протитанковими траншеями.

За його словами, українці вже звільнили більшу частину своїх земель, окупованих Росією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.