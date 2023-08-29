Резников назначил ответственного за тыловое обеспечение ВСУ: кто им стал

Министр обороны Алексей Резников назначил военнослужащего Арсена Жумадилова руководителем агентства по ресурсному обеспечению армии.

Осенью агентство должно начать закупку амуниции, топлива, питания и других ресурсных вещей, необходимых для ВСУ. Об этом глава Минобороны сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам Резникова, Арсен Жумадилов когда-то занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения.

— Опыт у него есть. Доверие к нему есть. Экспертиза у него есть. Поэтому я убежден, что мы и по этому направлению будем считаться достаточно эффективно, — сказал министр.

Минобороны зарегистрировало агентство еще в январе прошлого года, и по документам уже все готово. Однако физически начать работу пока не удалось, поскольку агентство не имело руководителя и команды.

— Я нашел человека, который имеет достаточно солидный опыт. Военнослужащий Вооруженных сил по состоянию на сегодняшний день. Мы с ним проговорили, он предложил план. Как он видит это формирование и даже некоторые изменения в устав, формирование наблюдательного совета, — сказал министр.

Резников вместе с Жумадиловым уже согласовали план дальнейшей работы и договорились о том, что осенью агентство должно заработать.

Арсен Жумадилов — государственный управленец и крымскотатарский общественный деятель. Старший преподаватель кафедры политологии в Национальном университете Киево-Могилянская академия.

В апреле 2023 года он возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.

Фото: Арсен Жумадилов

Источник : Укринформ

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