Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях

Российские оккупанты имеют определенные успехи под Купянском, однако могут попасть там в котел, если украинские защитники продвинутся на Бахмутском направлении.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

— Что касается направления Купянск. Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с Юга и Востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск Хортица, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде бы немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении. — Ред.), то тогда уже они попадут в котел, — сказал он.

Министр отметил, что украинские подразделения не планируют забирать наши силы с юга, тогда как военные РФ постоянно перемещают свои подразделения: из Херсонской области на южное (Запорожское) направление, с Юга — на восточное направление.

Он отметил, что такие действия оккупантов — хороший знак для Украины и подчеркнул, что “все спланировано, все идет по плану”

— Как говорят военные, “ситуация сложная, но контролируемая”, — добавил министр.

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