Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Срочно
Раненых повезли в Симферополь: в Крыму нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Российские оккупанты имеют определенные успехи под Купянском, однако могут попасть там в котел, если украинские защитники продвинутся на Бахмутском направлении.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников.

— Что касается направления Купянск. Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с Юга и Востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск Хортица, одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде бы немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении. — Ред.), то тогда уже они попадут в котел, — сказал он.

Министр отметил, что украинские подразделения не планируют забирать наши силы с юга, тогда как военные РФ постоянно перемещают свои подразделения: из Херсонской области на южное (Запорожское) направление, с Юга — на восточное направление.

Читайте также
Враг хочет реванша: Маляр рассказала о целях оккупантов на Купянском направлении
Ганна Маляр

Он отметил, что такие действия оккупантов — хороший знак для Украины и подчеркнул, что “все спланировано, все идет по плану”

— Как говорят военные, “ситуация сложная, но контролируемая”, — добавил министр.

Бахмут, Война в Украине, Куп'янськ, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Херсонщине военные уничтожили российскую РЛС Predel-E стоимостью $200 млн
російська РЛС Predel-E
Без праздника: на Полтавщине запретили мероприятия к 1 сентября
Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
президентка Угорщини Каталіна Новак
Украина максимально увеличивает оборонное производство – Зеленский
Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях
Я смотрю на это оптимистично: Резников о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus и ATACAMS
Крилата ракета Taurus
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (28.08.2023)
Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях
Выносят раненых на руках: какая ситуация в Часовом Яру
Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (28.08.2023)
Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (28.08.2023)
Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь