Резніков призначив відповідального за тилове забезпечення ЗСУ: хто ним став

Міністр оборони Олексій Резніков призначив військовослужбовця Арсена Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпечення армії.

Восени агенція має розпочати закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсних речей, необхідних для ЗСУ. Про це глава Міноборони повідомив на пресконференції у Києві.

За словами Резнікова, Арсен Жумаділов колись займався медичними закупівлями у Міністерстві охорони здоров’я.

– Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза у нього є. Тому я переконаний, що ми й по цьому напрямку будемо рахуватися досить ефективно, – сказав міністр.

Міноборони зареєструвало агентство ще в січні минулого року, і за документами вже все готове. Однак фізично розпочати роботу поки що не вдалося, оскільки агенція не мала керівника та команди.

– Я знайшов людину, яка має досить солідний досвід. Військовослужбовець Збройних сил станом на сьогодні. Ми з ним проговорили, він запропонував план. Як він бачить це формування і навіть деякі зміни до статуту, формування наглядової ради, – сказав міністр.

Резніков разом із Жумаділовим уже погодили план подальшої роботи та домовилися про те, що восени агентство має запрацювати.

Арсен Жумаділов – державний управлінець і кримськотатарський громадський діяч. Старший викладач кафедри політології в Національному університеті Києво-Могилянська академія.

У квітні 2023 року він очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.

Фото: Арсен Жумаділов

Джерело : Укрінформ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.