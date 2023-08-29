Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
ДТП с украинцами в Италии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: что нужно знать

НМТ 2023
Фото: Unsplash

Оценивание знаний абитуриентов в следующем, 2024 году, будет происходить методом компьютерного тестирования и будет проходить как в Украине, так и за рубежом.

Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

— Когда мы говорим о тесте, который ожидается в будущем году… то сейчас мы знаем, что это будет онлайновый компьютерный тест, который будет проводиться и в Украине, и за рубежом, — сказала Вакуленко.

В то же время руководительница УЦОКО не сообщила, будут ли внедрены какие-то новые элементы в будущее тестирование, хотя и информировала, что они будут обнародованы после официального решения Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, а также представителей МОН Украины.

— Модель тестирования уже разработана, и как только будет утверждена в нормативном поле, вы сразу о ней узнаете, — заявила она.

Татьяна Вакуленко говорит, что детали вступительной кампании появятся не позднее сентября 2023 года.

Руководительница УЦОКО добавила, что компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ, хотя и признала, что существуют вызовы, поскольку государство находится в состоянии войны. Одной из причин является также и то, что немало поступающих сейчас или за рубежом, или на оккупированных территориях.

Читайте также
В 2024 году в экзаменационных центрах НМТ установят рамки металлодетекторов
Навчання

Вища освіта, Вступна кампанія, Онлайн освіта, Образование в Украине, тестування, шкільна освіта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
школа діти за партами
В 2024 году в экзаменационных центрах НМТ установят рамки металлодетекторов
Навчання
Более 50%: какой предмет на НМТ-2023 выбрало большинство абитуриентов
Навчання, освіта, учень,
Результаты НМТ 2023: сколько абитуриентов получили 200 баллов
НМТ, тест, школа, універ
В школах Киева могут ввести вторую смену, но не для всех
школярі
Игры
Видео
Приблизительно полсотни бойцов – в состоянии клинической смерти: какая ситуация на Авдеевском направлении

Россияне не оставляют попыток наступать на восточном направлении, несмотря на большие потери, пытаются продвинуться в сторону Марьинки и Авдеевки.

Мария Малевская
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину
Как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: что нужно знать
Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине
Как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: что нужно знать
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (29.08.2023)
Как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: что нужно знать
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (28.08.2023)
Как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: что нужно знать
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь