Как будет проходить вступительная кампания в 2024 году: что нужно знать

Оценивание знаний абитуриентов в следующем, 2024 году, будет происходить методом компьютерного тестирования и будет проходить как в Украине, так и за рубежом.

Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

— Когда мы говорим о тесте, который ожидается в будущем году… то сейчас мы знаем, что это будет онлайновый компьютерный тест, который будет проводиться и в Украине, и за рубежом, — сказала Вакуленко.

В то же время руководительница УЦОКО не сообщила, будут ли внедрены какие-то новые элементы в будущее тестирование, хотя и информировала, что они будут обнародованы после официального решения Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки, а также представителей МОН Украины.

— Модель тестирования уже разработана, и как только будет утверждена в нормативном поле, вы сразу о ней узнаете, — заявила она.

Татьяна Вакуленко говорит, что детали вступительной кампании появятся не позднее сентября 2023 года.

Руководительница УЦОКО добавила, что компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ, хотя и признала, что существуют вызовы, поскольку государство находится в состоянии войны. Одной из причин является также и то, что немало поступающих сейчас или за рубежом, или на оккупированных территориях.

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